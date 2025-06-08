Алена Кравец отреагировала на скандальное заявление приемной дочери

У светской львицы Алены Кравец сложились непростые отношения с приемной дочерью. Вместе с супругом звезда несколько раз отказывалась от Даниэллы из-за ее трудного характера. На этот раз вокруг модели разгорелся настоящий скандал — принятая в семью девушка обвинила родителей в издевательствах.

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Алена уверяет, что все эти слова являются ложью. К слову, громкое заявление Даниэлла сделала всего за несколько дней до юбилея Кравец, что омрачило звезде торжество. И модель уверена, что это не совпадение.

«Девочка сама захотела наверное на моем имени проехаться, похайпиться. Может кто-то ее даже научил, потому что смотрите, как они подгадали. Даже к моему юбилею, ко дню рождения весь вот этот беспредел у нас вышел. И я очень переживаю после ее заявления, якобы мой муж ее бьет. А вообще мне очень больно и обидно такое слушать. Ну разве такое можно простить?» — приводит слова певицы «Стархит».

Произошедшее стало для Алены сильным стрессом. Она до сих пор не оправилась от пережитого предательства. О новых детях Кравец больше не помышляет, надеясь просто отдохнуть и пожить для себя.

«Мне очень сложно, можно я немножечко отдохну от детей? От всего этого беспредела. У меня после этой истории психологическая травма. Раньше я работала три года с психологом и тогда долго приходила в себя. Теперь вот эту рану, которая, можно сказать, почти зажила, ее взяли и опять всколупнули», — поделилась переживаниями звезда.

Конфликт Алены и Даниэллы тянется давно — приемные родители не раз отмечали, что девочка позволяла себе лгать взрослым, оскорблять за спиной родных и воровать. Ходили также слухи, что выросшая наследница собирается избавиться от состоятельных родителей в будущем. Однако никаких подтверждений этой информации в итоге не было.