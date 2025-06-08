Кудрявцева воссоединилась с бывшим

Лере Кудрявцевой и Сергею Лазареву ранее приписывали романтические отношения. Артисты не комментировали эти слухи, но в любом случае между ними и сейчас остались дружеские отношения.

Лера и Сергей накануне были ведущими на музыкальной премии «МУЗ-ТВ 2025. Легенда», которая прошла на площадке Live Арена в Москве. За кулисами ведущие активно общались друг с другом и делились новостями из жизни. Затем они пошли вдвоем позировать фотографам, пишет «Московский Комсомолец».

Люся Чеботина обратилась к бывшему возлюбленному со сцены

Однажды певец подколол Леру Кудрявцеву, которая тогда поправилась на 7 килограммов. Артист опубликовал видео со съемочной площадки, где Кудрявцева за кадром ела печенье. Лера осталась недовольна «картинкой», на что Лазарев язвительно заметил, что дело вовсе не в свете.