У Shamanа появился конкурент на «Интервидении»

На международном музыкальном конкурсе «Интервидение», который пройдет в этом году 20 сентября на площадке Live Арена в Москве, представлять Россию будет Shaman. Артист уже показал песню «Прямо по сердцу», с которой выступит на конкурсе, во время премии телеканала МУЗ-ТВ.

Конкуренцию Ярославу Дронову составит венесуэльский певец, композитор и продюсер Омар Аседо, пишет издание ura.news.

«Венесуэла на „Интервидении-2025“! Встречайте нового участника конкурса! Страну представит один из самых харизматичных артистов региона — певец, композитор и продюсер Омар Аседо!» — пишут организаторы.

Омар Аседо уже 25 лет выступает на сцене. Его композиция Solo Contigo набрала свыше 25 миллионов просмотров на платформе YouTube.

Конкурс эстрадной песни для исполнителей из соцстран перестал существовать после распада СССР, однако сейчас возродился. Отмечается, что в мероприятии примут участие более 20 государств, среди которых Китай, страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и СНГ. В отличие от России, эти страны еще не выбрали своих представителей и продолжают проводить национальный отбор.