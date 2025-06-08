Садальский заявил, что понимает пострадавшего Киркорова

Станислав Садальский на своей страничке в социальной сети посочувствовал получившему осложнение после ожогов во время пиротехнического трюка Филиппу Киркорову, сообщает gazeta.ru.

«Зависимость и страх — вот что владеет почти всеми людьми, независимо от статуса, материального положения. Все это толкает человека на необдуманные действия. Последствия этого — всякие болячки. А сейчас уже поздно. По себе знаю», — написал актер.

Также он отметил, что Филипп Бедросович – отец двоих детей, которых еще нужно растить и растить.

7 июня Филипп Киркоров впервые появился на публике после недавнего ожога. Певец посетил церемонию вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда». Исполнитель хита «Цвет настроения синий» признался, что месяц восстанавливался после случившегося, но уже «снова в строю» и готовится к летнему гастрольному туру.