Лазарев сказал, кто из артистов является легендой эстрады

Сергей Лазарев рассказал, что совсем не радуется, когда его называют легендой. Подобный статус ввергает его в шок.

«Мне только 42. Мне еще рано бронзоветь!» — уверен певец.

Лазарев считает, что настоящими легендами российской эстрады являются Лев Лещенко, Филипп Киркоров и Игорь Крутой. И номер один в этом списке – Лещенко, пишет gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов.

«На таких людей, как Лев Лещенко, хочется равняться. Посмотрите, в какой он потрясающей форме. Просто красавчик. Просто браво», — констатировал Сергей.

Лев Лещенко — народный артист РСФСР (1984). Он является лауреатом Премии Московского комсомола (1973) и Премии Ленинского комсомола (1978). Награжден орденами Дружбы народов (1980) и Знак Почета (1985), За заслуги перед Отечеством трех степеней.