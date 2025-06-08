Рудковская озвучила главную мечту своей жизни

Яна Рудковская появилась на церемонии вручения музыкальной премии. Продюсер была в хорошем настроении. Для выхода в свет Яна выбрала лаконичное платье известного бренда, подчеркнувшего ее талию и стройные ноги.

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- Наряды выбираю себе сама, - заявила Яна «МК». Пока другие звезды активно обсуждали светские новости и общались друг с другом, Рудковская была вся в работе: она не выпускала из рук сразу два телефона.

От работы Яна отвлеклась только после начала с церемонии. Она с интересом наблюдала за происходящим: и очень радовалась, когда ее подопечных называли лучшим. Яна и сама не ушла без награды: ее признали легендарным продюсером. Рудковская заявила, что награда заслуженная.

- Я ее поставлю в какое-то особенное место, - пообещала продюсер.

Правда, добавила, что к награде телеканала МУЗ-ТВ относится спокойно. По словам Яны, полученная тарелка – не главная мечта ее жизни. Оказалось, что Рудковская мечтает о другом.

- Я хочу, чтобы Саша Плющенко стал Олимпийским чемпионом, - заявила Яна. – Это - мечта моей жизни.

К слову, Саша пришел вместе с Яной на церемонию. Перед тем, как выйти к фотографам продюсер заботливо поправляла ему бабочку. Саше это не очень нравилось. «Мам, пошли уже», - просил он. Но Яна была непреклонна. Перед фотографами нужно выглядеть идеально!

К слову, после получения награды журналисты попросили Рудковскую спеть. Но Яна это делать отказалась.