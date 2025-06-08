МакSим рассказала о проблемах с дочерью-подростком

Марина Максимова, известная публике как МакSим,

пришла на церемонию вручения «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда», которая в этом году отмечает 20-летний юбилей. Там она побеседовала с журналистами и, в том числе обозначила некоторые семейные проблемы. Об этом информирует издание thevoicemag.

Дочери звезды больше не хотят ехать на море, а выбирают отдых в Подмосковье.

«Недалеко от Москвы есть местечко, где обитают вместе без клеток и павлины, и курицы, и ламы, и овечки», — рассказала певица.

У певицы двое дочерей. Старшей Александре 16 лет, а Марии — 11. У старшей – подростковый кризис. Марина призналась, что ее старшая дочь проходит непростой период. Александру не понимает почти никто, кроме мамы.

«У нее очень глубокая личность. В силу того, что мы много общаемся в этот период, ее, конечно, не все понимают, но я понимаю. За все всплесками, за всеми эмоциями подростковыми стоят переживания и четкая причина, которую иногда человек не в силах быстро выразить», — объяснила Марина.

МакSим отметила, что сама не переживала ничего подобного, потому что в 16 лет уже работала в ночных клубах и ресторанах и зарабатывала деньги.

На днях певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, дала концерт в Екатеринбурге. Выступление исполнительницы пытались сорвать хулиганы, но им помешали охранники.