Киркоров поблагодарил коллег, которые его спасли

Филипп Киркоров накануне впервые появился на людях: певец приехал на церемонию вручения премии телеканала МУЗ-ТВ.

После осложнений от ожогов, которые он получил во время выступления в Санкт-Петербурге, певец активно занимался своим здоровьем. Ходили даже слухи, что он лежал в реанимации, пишет «Московский Комсомолец».

И вот поп-король появился перед публикой. Было видно, что он еще не окончательно восстановил силы, но с силой духа все в порядке. Он поблагодарил своих друзей, которые заставили его обратиться к докторам.

«Я – феникс. Спасибо всем за поддержку, за добрые слова. Я так разволновался! Соскучился по вам! Целый месяц я был без телефона, без связи! Спасибо мои друзьям Вике Шеляговой, Сереже (Лазареву), Яне Рудковской, Андрюше Малахову. Они почуяли неладное и, когда мне стало совсем плохо, они меня затащили туда, куда нужно, чтобы привести все в порядок. Сегодня я в строю», - заявил исполнитель.

Напомним, Филипп Киркоров получил ожог во время своего концерта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На нем загорелась одежда из-за попавших искр от пиротехники. Певец не стал скрывать, что обжегся, но продолжил выступление.