Основатель «Агаты Кристи» предложил артистам-возвращенцам покаяться

Вадим Самойлов, основатель группы «Агата Кристи» на Премии МУЗ-ТВ — 2025 убежден, что артисты, которые уехали из России, но хотят обратно, должны покаяться, прежде чем вернуться на родину.

Да, россияне не злопамятны, но эмигрантам следует объяснить, почему они предприняли такой шаг и почему их мнение через некоторое время изменилось. Об этом пишут news.ru.

«Пройдут годы, и если кто-то из них стоит того, чтобы остаться в памяти у людей, то они останутся, и останутся частью русской словесности. Но если они продолжат также унижать русский народ, то русский народ будет от них отталкиваться, и они не смогут стать частью русской словесности. Мы люди щедрые, добрые и милостивые, мы примем всех. Но другое дело, если человек очень громко говорит, то ему столь же громко нужно покаяться, сказать какие-то вещи, почему он хочет вернуться, — заявил Самойлов.

Ранее российский режиссер Никита Михалков выступил с предложением не пускать обратно артистов которые уехали из России и критиковали ее.