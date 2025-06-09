Рудковская о состоянии Киркорова: «Очень слабенький»

Продюсер Яна Рудковская рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что певец Филипп Киркоров до сих пор не восстановился после ожога.

По словам Рудковской, она до последнего не знала, сможет ли Киркоров прийти на премию. Она отметила, что процесс восстановления артиста идет, но медленно. Она посоветовала не торопиться певцу организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

«Главное — это его здоровье. Он пока еще очень слабенький. Идет все нормально, процесс просто небыстрый, потому что у него действительно очень серьезные проблемы с рукой и с иммунитетом, потому что огромная нагрузка», — поделилась продюсер.

В июле Филипп Киркоров во время церемонии вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ» 2025 «Легенда» рассказал зрителям о своем выздоровлении после ожога. По словам исполнителя, он восстанавливался в течение месяца — в это время он находился в полной изоляции без телефона и связи.

25 апреля певец получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.