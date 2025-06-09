Как Канье Уэст стал самым скандальным артистом планеты

Скандальный рэпер Канье Уэст отмечает 48-летие — и, если и отмечает, то, вероятно, в совсем узком для него кругу людей. За последнее время от хип-хоп-исполнителя отвернулись все — коллеги по сцене, спонсоры, крупные СМИ и родственники. В предателей сам Канье зачисляет собственную супругу, все семейство Кардашьян и даже родных детей. Вместе с тем из инфополя Уэст не исчезает с начала года, а его выходки ломают одно табу за другим. Обнажение на публику, инцест, разжигание вражды, заигрывания с нацистской эстетикой и другие эскапады Канье Уэста — в материале «Ленты.ру».

От Гитлера к аллилуйе

Самая, должно быть, обсуждаемая песня 2025-го в Америке, да и во всем мире (на ее фоне дискуссии об «оскорбительном» для итальянцев Espresso Macchiato, хите Томми Кэша для «Евровидения», кажутся просто детским лепетом), официально недоступна ни на одном стриминговом сервисе — Канье опубликовал клип на позже сменившую название песню Heil Hitler в X (бывший Twitter), соцсети, после покупки предпринимателем и политиком Илоном Маском ставшей куда более анархической в вопросах свободы слова и шитпостинга.

Ряды полуобнаженных чернокожих мужчин в мехах неподвижно стоят в клипе Канье, пока сам артист распевает: «Так я стал нацистом — да, сука, я злодей» и «Они не понимают того, что я пишу в Твиттер»

А далее рифмует тот самый нацистский хайль. В финале трека рэпер семплирует речь фюрера из 1935 года. Дата релиза тоже будто отсылает к истории — видео появилось на странице Канье вечером 8 мая.

Трек с тех пор исчез со страницы Уэста в X, как и его многочисленные твиты о евреях, Палестине, нацистах и многом-многом другом. Но трехминутная композиция и клип уже давно живут своей жизнью — их теперь регулярно перезаливают в соцсети поклонники рэпера. Сам же он на днях выпустил зацензурированную версию песни — в ней все отсылки к нацистам сменились строчками о христианстве, а в припеве рэпер и мужской хор поют: «Аллилуйя». Но, конечно, перестать слышать в этой версии оригинал получается с трудом.

Обыкновенный инцест

За этой неприкрытой и однозначной провокацией, однако, быстро исчез из инфополя предыдущий трек Канье, выпущенный половиной месяца ранее. Песня Cousins (с обложкой в виде сюжета «Леда с лебедем» кисти нацистского художника Пауля Матиаса Падуи) детально описывает ранний эротический опыт хип-хоп-исполнителя, связанный с найденными в шкафу у матери «грязными журналами» и близким родственником, вместе с которым Уэст в возрасте с шести до четырнадцати лет «воспроизводил все увиденное».

В финале первого куплета рэпер совершает совершенно неожиданное признание, которое ему, как он объясняет далее, «советовали молча унести с собой в могилу»

В X Канье объяснил сюжет композиции более подробно, напомнив, что упомянутый в треке родственник впоследствии получил пожизненное тюремное заключение за расправу над беременной женщиной. Артист признался, что считал себя ответственным за произошедшее преступление, поскольку показал в свое время близкому злополучные журналы: «У папы были журналы Playboy, а те, что я нашел у мамы на шкафу, были другими». В следующей строчке Канье откровенно описывает детали инцеста, участником которого он стал в юности.

Что-то похожее Уэст уже делал в самом начале своей карьеры с песней Through the Wire, записанной на больничной койке после страшной аварии — тогда он использовал личную травму, чтобы запустить себя к зениту славы. Куда он запустил себя с песней Cousins — пока не совсем ясно, но в тренды хип-хоп-исполнитель опять залетел, что называется, с разбега.

«Наполовину достойный альбом»

В 2025-м у Уэста вообще наступил очередной гиперпродуктивный период. Еще месяцем ранее, 18 марта, он выпустил фильм-альбом Bully, состоящий из десяти треков и слоумо-видеоряда, в котором его малолетний племянник с молотом в руке раскидывает противников в образах популярных рестлеров.

Релиз состоялся в самый, казалось бы, неудачный для Уэста период — его тогда уже вовсю обвиняли в разжигании ненависти к евреям, пропаганде нацизма и многом другом. Вдобавок артист опубликовал в соцсетях «альтернативную обложку» альбома (в качестве официальной было фото его сына Сэйнта) — красную свастику на черном фоне.

Многие критики посчитали альбом незаконченным — хотя бы потому, что, выложив, Уэст тут же удалил его, а затем перезалил вновь в слегка измененном виде — и при этом удивительным образом удачным. Профильные медиа продемонстрировали настоящий мастер-класс в разделении артиста и его творчества. «Несмотря на свою персону, Канье Уэст почти сделал наполовину достойный альбом», — скрипя, признавал Rolling Stone. «С недовольством сообщаем, что Канье Уэст записал хорошую Канье Уэстовскую пластинку», — писал GQ.

Запись создавалась с обильнейшим использованием нейросетей. Пока весь художественный бомонд публично выступает против использования искусственного интеллекта в творчестве, Канье опять пошел против течения.

«Я потратил все деньги на новые зубы»

Вообще, похоже, что хип-хоп-исполнитель поставил перед собой задачу в 2025-м ни на минуту не пропадать из инфополя. Еще месяцем ранее, в феврале, он появился на церемонии вручения премии «Грэмми» со своей супругой Бьянкой Цензори, которая обнажилась перед публикой. Многие посчитали Канье, на красной дорожке просто стоявшего рядом, истинным виновником произошедшего, а его жену — лишь жертвой, а потому были несказанно рады слухам о том, что Цензори собирается развестись с Уэстом.

Слухи оказались слухами, а соцсети знаменитости ныне пестрят фотографиями не менее откровенными, будто бы доказывающими, что Бьянка и сама умеет манипулировать прессой не хуже своего супруга

Сам рэпер в это же время запустил новую линейку футболок с огромной черной свастикой на груди. В качестве рекламы Канье записал 30-секундное видео себя в кресле у стоматолога.

«Я потратил все деньги, предназначавшиеся для этой рекламы, на новые зубы», — сказал он, сверкнув клыками, а затем призвал зрителей заходить на его сайт.

Реклама была запущена на некоторых локальных телеканалах в США во время Супербоула. Несмотря на то что сам рэпер свой товар даже успел показать на публике, выйдя в футболке со свастикой в начале марта на улицы Лос-Анджелеса, провокационная модель едва ли стала писком сезона.

Успех этого предприятия можно прикинуть разве что со слов самого Канье. Стоимость одной футболки составила 20 долларов, заказы на них принимал онлайн-сервис Shopify. В конце мая рэпер опубликовал твит о том, что платформа удерживает четыре миллиона долларов, которые принадлежат ему.

***

На всем этом Уэст останавливаться определенно не собирается — в скором времени он обещает выпустить новый альбом, получивший название Cuck. В качестве обложки он использовал отфотошопленный снимок семейной пары в одеждах Ку-клукс-клана. В модифицированной версии мужчина в белой рясе, обнимающий женщину в красных одеяниях, стал чернокожим.

Использование рэпером ультраправой риторики в твитах и его завороженность нацистской эстетикой не новы — Уэст уже на протяжении нескольких лет разражается эскападами в соцсетях, хотя в 2025-м, кажется, пошел в полноценное наступление. Но правда в том, что когда Канье затрагивает политику, то всегда выбирает самую неожиданную и противоречивую сторону — начиная с фразы «Джорджу Бушу все равно на чернокожих», сказанной в прямом эфире NBC в сентябре 2005-го, и заканчивая правым разворотом, в рамках которого рэпер сперва поддержал Дональда Трампа, затем назвал рабство «выбором чернокожих американцев» и так далее.

К слову, некоторые следившие за творчеством Канье блогеры уже тогда допускали, что хип-хоп-исполнитель такими темпами скоро окунется в ультраправую идеологию.

Но справедливо и другое. Канье Уэст, как и десятилетия назад, продолжает разыгрывать на публику шоу с собой в главной роли. Его перформанс — тот же рестлинг, который его племянник изображает в фильме-альбоме Bully. В этом безумном представлении он успел побывать и андердогом с больничной койки, за которого все радели душой, и мачистом-бедокуром, вырывавшим микрофон у 19-летней Тейлор Свифт на церемонии награждения VMA, и всемирно известной суперзвездой, и непонятым художником. Теперь же рэпер решил стать главным злодеем индустрии развлечений.

Переход от образа протагониста к антагонисту, от эйса к хилу — как и в рестлинге — всегда сопряжен возмущением зрителей. Но для самого Канье едва ли важно, что ему более не рукоплещут — главное, что все взоры опять обращены в его сторону.