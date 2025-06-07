Люся Чеботина обратилась к бывшему возлюбленному со сцены

Певица Люся Чеботина внесла нотку скандала в церемонию Премии МУЗ-ТВ 2025 ЛЕГЕНДА. Получив заветную тарелочку в номинации «Лучшее танцевальное видео» за клип на песню «За бывшего», к бывшему же артистка и обратилась. Стоя на сцене, 28-летняя певица попросила экс-возлюбленного передать ей права на композиции, которые она считает своими.

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«Раз уж ребята сказали, что чудеса сегодня сбываются, обращаюсь к своему бывшему, чтобы поставить уже эту точку. Верни песни, которые никакого отношения к тебе не имеют, и пусть эта история закончится», — призвала Люся Чеботина. И пожелала всем зрителям прекрасного вечера.

Ранее мы сообщали о том, что на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ ЛЕГЕНДА появилась и Мари Краймбрери, недавно впервые ставшая матерью. Артистка ещё не успела привести фигуру в прежнюю форму, но в платье с пышной юбкой выглядела и стройно, и эффектно.