Джареда Лето обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним

В Сети опубликовали расследование «Культ Лето», в котором девять женщин заявили, что столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны актера и музыканта Джареда Лето в 2000-х годах. Журналисты уточнили, что тогда большинству пострадавших было 16–20 лет.

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Девушки подчеркнули, что подобные действия со стороны Лето «долгое время были секретом». Они отметили, что актер приглашал их к себе домой на вечеринки и мог выйти к ним в обнаженном виде и мастурбировать. При этом на мероприятия могли попасть только те девушки, чьи фотографии артист видел ранее.

В частности, модель Лаура Ла Рю заявила, что в 2008 году, когда ей было 16 лет, Джаред Лето часто приглашал ее к себе в гости и флиртовал, передает портал Air Mail.

При этом адвокат актера отрицает каждое обвинение, которое было упомянуто в расследовании, сообщил журнал Us Weekly.

28 мая СМИ сообщили, что американская каскадерша Девин Ла Белла подала в суд на актера и режиссера Кевина Костнера и продюсеров фильма «Горизонты: Часть 2». Женщина обвинила коллег в сексуальной дискриминации, домогательствах и создании враждебной рабочей среды. По ее словам, Костнер без согласия Ла Беллы организовал съемку сцены сексуального насилия, в которой каскадершу вынудили участвовать.