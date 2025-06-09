Заслуженный артист России Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) назвал причину не покупать квартиру в Москве. Его цитирует «Пятый канал».

По словам артиста, его дом — вся Россия, и он слишком много гастролирует для покупки квартиры.

«Я, честно говоря, пока не считаю нужным задумываться о ее приобретении, потому что я в любом случае в Москве считанные дни месяца», — объяснил он.

Shaman согласился с расхожим мнением о том, что художник должен быть голодным и свободным.

«Дом, в первую очередь, — это люди, которые создают в нем уют, определенную атмосферу», — поделился размышлениями артист.

Накануне Shaman рассказал о песне, которую исполнит на международном конкурсе «Интервидение».

У Shamanа появился конкурент на «Интервидении»