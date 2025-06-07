Кушанашвили рассказал о любовных неудачах юности

Отар Кушанашвили стал гостем нового выпуска кулинарного шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой.

Журналист решил приготовить грузинские лепешки – мчади, или же, как их называли в его семье, — «отарики».

В процессе приготовления любимого блюда шоумен поделился воспоминаниями о детстве в грузинском городе Кутаиси и первой любви, пишет gazeta.ru.

«Я пытался постоянно умничать перед ней и хорошо выглядеть. Мне мама спустя годы рассказала, что перед тем, как с ней встретиться, я переживал о своей прическе», — рассказал он.

Отар признался, что ему нравились и другие девочки, но они не отвечали ему взаимностью.

«Это были жесткие оглушительные поражения», — сказал Кушанашвили

Отар Кушанашвили боролся с раком с июня 2024 года. В июле он начал курс химиотерапии. 1 октября в Москве успешно прооперировали Кушанашвили. Операция длилась более десяти часов: сначала шоумену удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике. 14 октября Кушанашвили сообщил об окончании своей «триумфальной» борьбы с раком.