Джиган оконфузился на красной дорожке премии МУЗ-ТВ

В Москве на «Live Арене» проходит премия МУЗ-ТВ. Рэпер появился на красной дорожке в сопровождении Оксаны Самойловой. Джиган был одет в белую рубашку и светлый классический костюм с черным кожаным ремнем.

Во время съемки оказалось, что рэпер не застегнул брюки. Артист исправил ситуацию, заправив рубашку. Оксана помогла мужу сгладить неловкость и застегнула ему пиджак, пишет издание thevoicemag.

Пара ответила на вопросы журналистов. Оксана сказала, что раньше они с семьей много путешествовали. Но сейчас у них нет возможности ездить в шикарные туры.

«Были времена, когда мы много работали, были самой уставшей семьей, а потом много отдыхали. А сейчас у нас денег нет, мы все деньги потратили на дом. Теперь у нас все поездки в Подмосковье», — призналась Самойлова.

Ранее Оксана Самойлова и Джиган исполнили необычную мечту 5-летнего сына. Звёздные родители прислушались к просьбе Давида и подарили ему корову.