Анита Цой пожелала Шаману удачи на «Интервидении»

Анита Цой в беседе со спецкором НСН пошутила, что всех гостей «Интервидения» надо встречать хлебом да солью и корейским кимчи. Певица Анита Цой в беседе со специальным корреспондентом НСН рассказала, что в сфере креативных индустрий все очень заинтригованы международным конкурсом «Интервидение»-2025. Песенный конкурс состоится 20 сентября на столичной площадке Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию представлять на конкурсе будет Шаман (Ярослав Дронов). Цой поздравила певца и пожелала ему удачи на конкурсе.

«Я слежу за всей историей вокруг «Интервидения», вся наша сфера креативных индустрий - музыка, бэкстейдж - направили свое внимание на этот конкурс. Все сильно переживают, спрашивают друг у друга о подрядчиках, о финансировании, успевают ли подготовить конкурс. От этого очень много всего зависит, к нам же столько стран приедут! Летом началась самая активная пора подготовки. Я хочу поздравить Шамана и пожелать ему крепко, достойно выступить. Песня хорошая, Макс Фадеев постарался. Сам Шаман готов: он прошел и огонь, и воду, и медные трубы, все его знают и любят. Остается готовиться, болеть за своих и встречать всех гостей хлебом с солью и корейским кимчи», - сказал артистка на премии «Муз ТВ».

Она также анонсировала совместную работу с трендовыми молодыми артистами, которая увидит свет в сентябре.

«Я сейчас готовлю одну очень интересную коллаборацию с молодыми артистами, которые сами пишут песни. Они сейчас в тренде. Подробностей раскрывать не могу, чтобы не сглазить. В сентябре вы точно о ней услышите», - заинтриговала певица.

Ранее композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал, что именно он написал песню для Шамана. Композиция получила название «Прямо по сердцу». По словам Фадеева, в треке присутствуют «уверенные высокие ноты», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».