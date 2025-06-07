Чеботина рассказала, что будет дарить Бородиной на свадьбу

Люся Чеботина на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА» призналась, что приглашена на свадьбу Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.

Недавно Ксения Бородина объявила, что официально заключила брак в ЗАГСе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым. Это торжество было отмечено в очень узком кругу близких людей. Но через пару недель молодожены устроят большой праздник, пишет «Комсомольская Правда».

Как сказала Люся Чеботина, она в числе приглашенных гостей. И уже определилась с подарком.

«Я приглашена на свадьбу. Я думаю, что лучший подарок на свадьбу — это деньги. Молодожены сами могут распорядиться, как ими воспользоваться и куда их вложить», — отметила певица.

Артист, который сам создает свою музыку, — не самое частое явление на российской эстраде. Вокруг Люси Чеботиной долгое время ходили слухи, что ее хиты — это заслуги других людей. Чтобы положить конец обвинениям, певица в своих соцсетях заявила, что она сама является автором своих музыки и текстов.

Чеботина также отметила, что она самостоятельно оплачивает работу саунд-продюсеров, сведение, мастеринг и создание обложек к трекам.