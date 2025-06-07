Первое публичное появление Киркорова после болезни вызвало фурор

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Филипп Киркоров приехал на премию МУЗ-ТВ 2025. Неожиданное появление певца, который проходил лечение в клинике, не оставило публику равнодушной. Король российской эстрады вышел на публику в наряде, оцененном журналистами, «по стоимости однушки», и выглядел здоровым и отдохнувшим.

Филипп Бедросович еще в мае был вынужден обратиться к медикам. У него не заживали ожоги, полученные на концерте в Санкт-Петербурге — у певца загорелась куртка во время исполнения песни «Черная пантера». В номере была задействована пиротехника.

Как пишет «Комсомольская Правда», раны не заживали из-за диабета. На МУЗ-ТВ 2025 Киркоров прибыл в качестве гостя.

Ранее российские СМИ сообщили, что врачи якобы диагностировали артисту частичный некроз кожи. Однако, по словам Успенской, эта информация не имеет ничего общего с действительностью.