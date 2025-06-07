Пластический хирург высказался о состоянии уха Пугачевой

В интернете широко обсуждается новая фотография Аллы Пугачевой, на которой, по мнению некоторых, ухо певицы опустилось слишком низко.

Сергей Блохин, пластический хирург, считает, что у Примадонны «уши в порядке», пишет АиФ

© Соцсети

«Во-первых, тут непонятный ракурс, фотография неудачная для оценки, потому что нужно видеть оба уха. Из того, что можно разглядеть, могу сделать вывод, что, это скорее всего, был фейслифтинг, подтяжка лица. Для такой процедуры уши совершенно в порядке, потому что при этом кожа заправляется под мочку, и она немного меняется», - сказал он.

В конце прошлого месяца в Сети распространились слухи о возможном приезде певицы Аллы Пугачевой в Казань на фестиваль «Новая волна». Адвокат Андрей Алешкин пояснил, настигнет ли организаторов мероприятия юридическая ответственность за приглашение артистки в РФ.

По словам эксперта, опасаться не стоит: Пугачева официально не является иностранным агентом на территории России. Она имеет полное право выступать с концертами в стране.