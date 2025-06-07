Ида Галич и ее супруг Олег Ледвич ждут пополнения семейства. Уже известно, что это будет девочка. Несмотря на большой срок беременности, Галич седет очень активный образ жизни. Она побывала в Дубае и Турции, и даже в Антарктиде. Теперь же Ида вместе с мужем оказалась во Владикавказе, пишет издание thevoicemag.

Основная цель поездки - побывать на свадьбе родственницы

«Мы сегодня сестру замуж выдаем! Владикавказ, берегись!» — сообщила Ида.

Но при этом блогер успела побывать в горах, где любовалась пейзажами и активно фотографировалась

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«Один день в горах. Владикавказ — моя любовь!» - написала телеведущая.

Галич в начале 2025 года сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение. А в конце января звезда подтвердила, что беременна. По признанию знаменитости, они мечтали о ребенке и планировали его. У телеведущей также есть пятилетний сын Леон от блогера Алана Басиева. Звезда сообщила о расставании с мужем в декабре 2020 года, не раскрывая причин разлада в отношениях.