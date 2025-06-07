Волочкова объяснила, почему ее сердце свободно

На дне рождения Алены Кравец Анастасия Волочкова заявила, что сейчас ее сердце свободно, и она уже сомневается, что сможет встретить достойного ее спутника жизни. У балерины сложилось четкое понимание того, каким должен быть ее избранник, и она понимает, что таких мужчин очень мало, пишет СтарХит.

«Избранника у меня сейчас нет, и мне, как сильной женщине, не просто встретить такого человека в жизни, который будет моей опорой, моим настоящим плечом, и с которым я смогу создать союз. Потому что, знаете, для меня важно, чтобы человек соответствовал мне по всем качествам: по силе духа, по силе воли, по сексуальности, по масштабу личности, по воспитанию, по своей мощи. Вот такой мужчина, в котором не две, а три Волочковы. Такого вообще не существует…» — грустит Анастасия.

При отсутствии большой любви романы у танцовщицы все же случаются. Ей невозможно жить и творить без романтической подпитки.

Волочкова ранее сообщила, что она скоро начнет продавать билеты на собственные спектакли, так как у нее появились проблемы с финансами. Артистка заявила, что ей не хватает средств на благотворительные выступления.