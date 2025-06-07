Появился отрывок новой песни Shaman для «Интервидения»

В сети появился отрывок новой песни Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, для выступления на Международном вокальном конкурсе «Интервидение». Ролик публикует Baza.

На кадрах Shaman находится в студии и прослушивает запись.

По данным Baza, новая песня называется «Прямо по сердцу». Ее для Дронова сочинил продюсер и композитор Максим Фадеев.

«Интервидение» пройдет уже в этом году, 20 сентября, в Подмосковье. В конкурсе примут участие более 20 стран.