Пригожин рассказал, какая черта характера Валерии его раздражает

Валерия и Иосиф Пригожин женаты уже 21 год. В шоу-бизнесе не часто встретишь такие надежные союзы.

«Наша жизнь с двусторонним движением. Надо уметь уступать друг другу, чувствовать друг друга, договариваться. Это и есть результат нашего постоянства», - объясняет Иосиф секрет прочного брака.

Продюсер рассказал журналистам «Московского Комсомольца», что они обычные люди, поэтому у них тоже случаются ссоры и разногласия. Есть моменты, которые Пригожина даже раздражают

«Бывает, я на нее обижаюсь. Случается, что и она меня злится. Все, как у всех! Меня, например, очень раздражает ее перфекционизм. Он у Валерии чрезмерный. Люди учатся на пять, а ей надо учиться непременно на 5 с плюсом. Валерия хочет, чтобы и я тоже дотягивался до пятерочки хотя бы. Я же по жизни так: «троечка», «четверочка»… А Валерии хочется, чтобы я был отличником. Я стараюсь, конечно, но не всегда получается», объяснил Пригожин.

Валерия откровенно высказалась о своем отношении к Иосифу Пригожину

Ранее Валерия обратилась к избраннику, отметив, что их отношения прошли проверку временем и она не сомневается в чувствах мужа.