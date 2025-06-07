Клава Кока рассказала о травмах «на производстве»

Клава Кока сообщила, что в последнее время ее преследуют «производственные травмы». Так, она упала на концерте и разбила губу. Правда, певица отнеслась к этой неприятности с юмором и продолжила выступление. А несколько ранее она получила шишку на лбу, врезавшись в стеклянную перегородку, пишет издание thevoicema

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«Я сегодня легенда факапов. Сначала разбила лоб об стекло на репетиции номера премии МУЗ-ТВ, а потом еще и разбила губу микрофоном, упав на вечернем концерте. Ну и да, мозоли на руках так и не прошли. Я врезалась в стекло, не испугалась, я стрессоустойчивая», — написала Кока.

Клава Кока показала, как выглядела в 16 лет

Ранее Клава Кока вспомнила на музыкальном подкасте «Неформат», что боялась за жизнь своих танцоров во время одного из корпоративов. По словам Коки, ей вместе с командой пришлось за 20 минут менять репертуар и костюмы, поскольку публика могла счесть заранее заготовленную артисткой программу чересчур откровенной.