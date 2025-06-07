Дочь Алсу завершила обучение в американской школе

Микелла, младшая дочь Алсу и Яна Абрамова, окончила престижную частную школу в США. 17-летняя девушка получила диплом и отметила выпускной.

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Певица никогда сообщала, что ее дочь учится за границей. Как узнали журналисты, год учебы в The Hun School of Princeton стоил родителям примерно 6 миллионов рублей.

Теперь наследница Алсу может поступать в любой американский вуз, пишут 7days.

В 2019 году Микелла приняла участие в шоу «Голос. Дети» на Первом канале и оказалась в центре скандала из-за покупки голосов. После этого девушка исчезла из поля зрения СМИ и оставила попытки построить музыкальную карьеру в России.