Общественники требуют убрать откровенные сцены из известного спектакля

Общественная организация «Сорок сороков» обратилась в прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием проверить спектакль «Охота на мужчин». В постановке играют Настасья Самбурская и Станислав Бондаренко. Общественники хотят узнать, соответствует ли спектакль основам государственной политики по укреплению российских духовно-нравственных ценностей, пишут news.ru.

Спектакль был впервые поставлен в 2019 году режиссером Владимиром Моташневым. Он рассказывает молодой девушке, которая нравится мужчинам, но не собственный муж не обращает на нее внимания. В постановке много юмора и присутствуют ироничные откровенные сцены.

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская считает, что общественники поступили правильно.

«Театры существуют за счет государственного бюджета. При этом Министерство культуры говорит, что в театре за все отвечает режиссер. В итоге у нас делают кто и что хочет, никто это не контролирует. Получается, что не культура у нас, а „культурка“. Так что я считаю, что ребята все сделали правильно. С „культуркой“ надо бороться. На фоне того, что происходит на СВО, у нас на эстраде и в театре продолжается „голая вечеринка“. Но так быть не должно», — сказала Поплавская.

Андрей Житкин, российский режиссер и народный артист России отметил что все нужно рассматривать в правовом юридическом поле

«Если стоит возрастное ограничение 16+, а в спектакле есть что-то такое, что тянет на 18+, это легко можно оспорить в правовом поле, инициировать проверки. Когда нарушение обнаружат, то театру могут предъявить большой штраф. Сейчас директор театра несет колоссальную ответственность за все, что происходит на сцене», — пояснил Житкин.

Ранее Самбурская пожаловалась что попала в негласный черный список артистов. По словам звезды сериала «Универ», речь идет об определенных музыкальных кругах.