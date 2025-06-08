Суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ

Мировой суд в Москве взыскал с актёра Константина Хабенского задолженность по оплате коммунальных платежей.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на инстанцию, судебный приказ был вынесен о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Взыскателем, по данным агентства, является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. Сумма долга и период неоплаты не сообщаются.

Ранее стало известно, что мировой суд Москвы снова взыскал со стилиста Сергея Зверева долг за услуги столичного ЖКХ.

Юрист Сергей Сергеев между тем рассказал, что неуплата счетов по ЖКХ может обернуться не только финансовыми, но и правовыми проблемами.