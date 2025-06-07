Обнародована стоимость свадебного торта Бородиной
Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились 3 июня. Это была камерная церемония, на который присутствовали только самые близкие молодоженов. Основное торжество состоится через пару недель.
Однако и нынешний праздник обошелся паре недешево. Как пишет издание vokrug.tv, журналисты выяснили, сколько стоил свадебный торт. Это кондитерское изделие было выполнено на заказ в единственном экземпляре. Его вес — 10 килограммов стоимость - 109 тысяч рублей
На росписи в ЗАГСе присутствовали друзья пары, но не было родителей жениха и невесты, а также их детей от предыдущих отношений. Мама Бородиной узнала о том, что дочь выходит замуж из свадебного лимузина.
Ксения объяснила, почему не было дочек Маруси и Теоны. Как выяснилось, наследницы Бородиной были заняты учебой.
«Девочки мои любимые были в этот день в школе. Заехали, как только закончили учиться», — пояснила знаменитость.