Шаляпин показал лицо после пластической операции

Прохор Шаляпин показал себя на страничке в соцсетях в странном виде: голова обмотана бинтами, на лице синяки и отеки. Певец решился на пластическую операцию, о чем и сообщил своим подписчикам.

«Ой, друзья, я все-таки решился на эту чудесную процедуру, сделал ее у лучшего пластического хирурга страны», — сказал Прохор.

Этот хирург пообещал знаменитому пациенту, что вскоре тот будет выглядеть как минимум на десять лет моложе, информирует 5 Канал

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Фолловеры в недоумении – ранее Шаляпин никогда не говорил, что недоволен своей внешностью. В 41 год он находится в прекрасной форме, следит за собой, регулярно пользуется услугами косметологов. Видимо, как решили некоторые подписчики, пожилые дамы стали слишком требовательными, всем юных мальчиков подавай!

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