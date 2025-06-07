Гузеева заявила, что послушалась хейтеров

Лариса Гузеева в последнем выпуске телешоу «Давай поженимся!» появилась перед аудиторией с осветленными бровями и с мелированием под седину.

Телеведущая Роза Сябитова напомнила, что Лариса ранее скептически высказывалась о ее внешнем виде, но сейчас сама выглядит странно

© Соцсети

«Это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а сама-то в кого?» — спросила главная сваха страны.

Публике тоже не понравилось преображение Ларисы, пишет издание thevoicemag.

«Лариса, вам не идет. Очень старит», — написали хейтеры.

Гузеева ответила подписчикам.

«Я открою вам секрет, я бесцветная, у меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет. Я всю жизнь их красила, чтобы у меня на контрасте были голубые глаза и темные волосы. Но вы меня раскритиковали, сказали, что я похожа на Бабу Ягу. И я вернулась к своему естественному образу — снова будем рисовать бровки, волосы. А я так хотела быть естественной, белобрысой, безбровой!»

Помимо прочего, зрители обрушились с критикой на стилиста Гузеевой, упрекая его в профессиональной непригодности и настаивая на его увольнении.