Невеста 61-летнего певца Григория Лепса, поскандалившая с Филиппом Киркоровым на съемках шоу «Мастер игры», решила продолжить конфликт в соцсети. 19-летняя Аврора Киба не смогла отпустить ситуацию и заявила в личном блоге, что никогда не воспринимала представителей шоу-бизнеса, как каких-то особенных людей, так как они часто выступали за деньги перед ее родителями.

Как призналась Киба после выхода в свет в качестве невесты Лепса ее жизнь изменилась, а охваты в соцсети стали больше, чем у блогеров миллионников. Девушка также с радостью отметила, что ее стали узнавать на улицах и даже просить сфотографироваться вместе.

«Если мои родители воспитали меня так, что я не показываю все материальные блага и возможности своей семьи, это совсем не значит, что я эскорт, не личность, или моя мама «продала меня старому деду», как многие выражаются», - возмутилась Аврора.

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Она заверила, что звезд шоу-бизнеса с детства регулярно видела на праздниках у родителей и их друзей, поэтому воспринимает их как обычных людей, просто талантливых.

«Никого из этих людей я уж точно не буду называть королем. Хотя бы потому, что этот человек когда-то выступал перед моими родителями. Вы скажете, что я принижаю людей из шоу-бизнеса за их работу? Совсем нет. Когда человек мне говорит, что я не личность, даже не зная меня, почему я должна относиться к нему по-другому? По-моему… все честно», - разоткровенничалась молодая невеста Лепса.

При этом Киба отметила, что хорошо относится к Николаю Баскову и Александру Ревве, которые на семейных праздниках объявляли ее танцевальные подарки родителям.

«Спасибо вам за это! И я всех безумно уважаю за ваш труд, вы делаете жизни людей всей нашей великой державы ярче», - заключила Аврора.

Ранее Киркоров в рамках шоу «Мастер игры» вызвал 19-летнюю Кибу на разговор, однако общение не заладилось. Филипп внезапно заявил, что девушка не существует для него как личность.