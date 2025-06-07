Сябитова раскритиковала внешний вид Гузеевой

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскритиковала внешний вид своей коллеги.

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Ее внимание привлекли обесцвеченные брови Ларисы Гузеевой, с которыми она вышла в эфир на «Первом канале».

«Лариса, а что это с тобой? Вот это ты меня ругала, что я в бабку превратилась, а ты сама-то в кого?» — с юмором спросила Сябитова.

Гузеева в ответ попыталась отшутиться, сказав, что она открыла окно, пока ехала в машине, и выгорела на солнце. Сябитова после этого многозначительно поинтересовалась, как долго ей и телезрителям придется терпеть новый образ ее коллеги. Участники программы также заметили перемены во внешности Гузеевой, отметив ее красивый образ.

Лариса Гузеева озадачила телезрителей своим внешним видом

Ранее Сябитова заявила, что певица и телеведущая Ольга Бузова не умеет выбирать правильных партнеров. Сваха указала на то, что артистка всегда останавливает свой выбор на более молодых мужчинах, «у которых ни гроша за душой».