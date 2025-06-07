Еще одна экс-возлюбленная P. Diddy дала показания в суде: страшные подробности

С вами снова вестник из суда P. Diddy: на этот раз показания дала бывшая девушка рэпера, которая сравнила участие в его диких секс-вечеринках с открытием ящика Пандоры.

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Экс-возлюбленная Шона Комбса (настоящее имя исполнителя), известная в суде под анонимным псевдонимом Джейн, рассказала, что сразу попала под влияние 55-летнего рэпера после их первой встречи в 2020 году.

«Он был очень обаятельным, очень приятным, и я сразу почувствовала к нему влечение», — поделилась она в зале суда.

Свидетельница отметила, что Комбс сам добивался её внимания и даже выбрал для них романтичные прозвища «Берт» и «Эрни» в честь персонажей из «Улицы Сезам», чтобы записать друг друга в телефоне.

Джейн, которая является матерью-одиночкой, также рассказала о первой зарубежной поездке, устроенной рэпером на день рождения в 2021 году.

«Я сообщила ему, что приближается мой день рождения, и он очень обрадовался и предложил отправиться на остров», — сказала она.

Однако по мере того как она проводила больше времени с музыкальным магнатом, отношения всё меньше казались идеальными: в какой-то момент P. Diddy начал подталкивать её к употреблению наркотиков. Так, только в период с февраля по май 2021 года она успела попробовать множество запрещённых веществ. Кроме того, по просьбе Дидди ей пришлось заниматься сексом с незнакомцами.

Один такой случай произошёл, когда они в мае 2021 года с Комбсом прилетели в Майами, где помощник рэпера подготовил номер в отеле с красными лампами и детским маслом. В тот вечер она занималась сексом с мужчиной по имени Дон, а Комбс наблюдал за этим. Когда Джейн соглашалась на эту затею, она думала, что это будет единичный случай, но на самом деле подобные встречи с разными мужчинами продолжались на протяжении всего их романа, который длился до ареста Комбса в сентябре 2024 года.

При этом Джейн говорила Комбсу о своём нежелании заниматься сексом с другими мужчинами, но он продолжал игнорировать её слова.

«Всякий раз, когда поднималась эта тема, всё начиналось очень неловко. Я просто чувствовала, как нарастает напряжение, и я просто подавляла то, что собиралась сказать», — сказала она.

Джейн призналась присяжным, что в такие моменты чувствовала себя расстроенной и обязанной продолжать ублажать Комбса.

Кроме того, у Комбса был ещё один рычаг воздействия: он платил за аренду дома Джейн, и когда та пыталась сказать ему, что не хочет заниматься сексом с другими мужчинами, он угрожал прекратить платить за неё.