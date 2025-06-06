Гузеева объяснила отсутствие бровей

На днях в эфир вышел выпуск шоу «Давай поженимся», в котором Лариса Гузеева появилась со светлыми бровями. Образ неприятно удивил зрителей и вызвал резонанс в Сети. Большинство комментаторов пришли к выводу, что образ вышел неудачным, а светлые брови и пряди у лица прибавляют звезде лет. Сегодня знаменитость ответила на критику. Слова хейтеров телеведущая восприняла с юмором и записала видеоответ.

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«Я услышала вашу критику, где я без бровей. Это я со своими природными бровями. Я вам открываю секрет — я бесцветная. У меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет. Я всю жизнь их красила, чтобы на контрасте были голубые глаза, и чёрные брови, и чёрные волосы», — призналась Лариса Гузеева.

Она пошутила, что ей пришлось вернуться к прежнему образу, при том, что «скандальный» выпуск снимали не вчера.

«Вы меня раскритиковали, сказали, что я стала похожа на Бабу Ягу. Вот, услышала я вас и вернулась к этому придуманному, искусственному образу. Так что снова будем рисовать бровки, волосики подкрашивать. А я так хотела быть естественной, белобрысой и безбровой», — иронично объяснила Лариса Гузеева.

На этом импровизированный стендап в гримёрке не закончился. Звезда в шутку пожаловалась коллегам, что зритель её не принял.