Вера Брежнева показала изменившуюся фигуру

Певица Вера Брежнева станцевала бачату в велосипедках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя Вера Брежнева позировала в черных велосипедках и топе на тонких лямках. Волосы она распустила и сделала легкий нюдовый макияж. В кадре певица вместе с преподавателем станцевала связки из бачаты.

© ververa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-солистка «ВИА Гры» рассказывала в личном блоге, что ей удалось восстановить фигуру после «беспорядочного питания». По словам певицы, она «заедала стресс» почти год, но потом взяла себя в руки. Артистка также признавалась, что после 40 лет приняла себя без всяких «украшательств», поэтому начала публиковать фото без макияжа и фильтров, не боясь критики.

Брежнева попала в скандал, выложив фото без белья на фоне событий в мире

В октябре 2023 года Брежнева подтвердила развод с продюсером Константином Меладзе. Супруги расстались после восьми лет брака. А в сентябре 2024 года звезда спровоцировала слухи о новом романе. Она опубликовала фото большого букета цветов, намекнув, что наслаждается вниманием от возлюбленного.

У артистки двое детей: 24-летняя Соня от бизнесмена Виталия Войченко и 15-летняя Сара от предпринимателя Михаила Кипермана.