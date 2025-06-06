Известный комик раскрыл подробности прохождения российской границы

Популярный стендап-комик Хетаг Хугаев раскрыл подробности того, как он проходил российскую границу с большой плюшевой игрушкой в виде крысы Рататуя — главного героя известного одноименного мультфильма. Об этом он рассказал в выпуске шоу «Однажды в Париже», запись которого доступна на YouTube.

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По словам Хугаева, когда он вместе с комиком Ильей Макаровым прилетел в Россию из путешествия, тот предположил, что их могут не пропустить с большой игрушкой. Однако Хугаев отметил, что все прошло гораздо лучше, чем они ожидали.

«Я вот так иду с этим Рататуем и вижу, что работница, пограничница, когда она увидела, что я из-за поворота вышел с Рататуем, сделала вот так: "Сюда, сюда, Рататуй". (...) Она берет паспорт, такая: "Добро пожаловать домой, вы сделали мою ночь". Никаких проблем, все супер рады были Рататую», — вспомнил он.

Ранее сообщалось, что популярного российского комика Сашу Малого задержали на границе, когда он прилетел в Россию из Азии. По словам Малого, в аэропорту на паспортном контроле его спросили, почему его не было в России три месяца, и отправили на допрос.