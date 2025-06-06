Между молодоженами Бородиной и Сердюковым произошел публичный конфликт

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Ксения Бородина и Николай Сердюков сыграли свадьбу три дня назад. До заключения официального брака они создавали имидж идеальной пары, где каждый прекрасно дополняет друг друга. Однако, как выяснилось, не все так гладко в этих отношениях. Как пишут журналисты издания «СтарХит», в их распоряжении оказались кадры с популярного телешоу, где участвуют новоиспеченные супруги.

В новом выпуске зрителей ждет скандальный контент — Ксения обрушится на мужа с упреками.

«Хватит орать! Хватит, я сто раз сказала — хватит повышать голос!» — набросится Бородина на Сердюкова.

Ранее ведущая говорила, что на проекте все участники, в первую очередь, конкуренты, а не друзья.

«Выбор нужно делать всегда. Это игра, всегда надо это помнить», — отметила Ксения.

Видимо, благодаря этой установке она не позволяет чувствам взять верх, чтобы не относиться к Николаю как-то по-особенному. Пара сочеталась браком 3 июня. Примечательно, что на секретной свадьбе 42-летней Бородиной и 36-летнего Сердюкова не было дочерей ведущей. Позднее Ксения объяснила, почему девочки пропустили мероприятие.