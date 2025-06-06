Вскрыл мировой заговор. Макаревич* обратился к человечеству с предупреждением

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории России) заявил о существующей, по его мнению, угрозе для человечества. Артист считает, что мозги людей стали разлагаться.

Видео, на котором Макаревич* рассуждает о мировом заговоре, опубликовал Telegram-канал Хуже и не скажешь. Так, по словам музыканта, о проблеме разложения мозгов после ковида боятся говорить.

«У меня есть подозрение, что после ковида, как тотальное осложнение, у человечества началось разложение мозгов. Об этом как-то боятся говорить, так как тогда придется признать, что это происходит со всеми», — заявил артист.

Также в своих рассуждениях Макаревич* выказал пожелание всем, кто его слышит. Музыкант хочет, чтобы люди берегли свои мозги и не давали им разлагаться.

Иноагент Андрей Макаревич снова грубо оскорбил россиян

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин поинтересовался, как себя чувствует Макаревич*. Он захотел узнать, каково артисту жить со статусом иноагента.

*признан иноагентом на территории России