Галустян вывел в свет любимую девушку после объявления о разводе

Известный артист, юморист Михаил Галустян в конце апреля объявил о разводе после 18 лет брака. Причину разрыва он не указал, лишь обмолвился, что разошелся с супругой Викторией мирно.

А теперь Михаил Галустян вышел в свет впервые после объявления о разводе. Компанию ему составила любимая дочь, юная Элина. Счастливый отец мягко приобнимал наследницу, позируя вместе с ней многочисленным журналистам. Вместе отец и дочь посетили премьеру фильма "Артек. Сквозь Столетия" в Москве.

Ранее мать Александра Реввы Любовь Рачеева, которая хорошо общается с родительницей Михаила Галустяна, заявила, что юморист всю родню "по полной программе" обеспечил. В частности, утверждает женщина, матери юморист построил трехэтажный дом в Сочи, квартиру большую купил и даже гостиницу ей подарил. Мать Реввы назвала семью Галустяна очень богатой и высказала уверенность, что никто от развода финансово не пострадал.