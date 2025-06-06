«Мы подвергались опасности постоянно»: Алена Кравец рассказала о жизни с приемной дочерью

Светская львица и певица Алена Кравец отреагировала на недавний скандал с приемной дочерью Даниэлой. Девочка пришла на телевиденье и рассказала о непростой жизни в звездной семье. Однако, по словам модели, непростой эта жизнь была как раз таки из-за трудного ребенка.

В беседе с mk.ru Кравец поблагодарила тех, кто с пониманием отнесся к ее ситуации. Алена заявила журналистам, что делала все возможное для приемной дочери, однако это ни к чему не привело.

Также певица отметила, что ни от кого не отказывалась. По словам Кравец, порвать связи с семьей — было выбором самой девочки.

«Мы просто не могли уже в такой ситуации жить. Мы подвергались опасности постоянно: она с непонятными людьми общалась, в дом их приводила, пока нас не было», — рассказала светская львица.

Ранее Даниела заявила, что Кравец отправила ее в психбольницу. После этого, как рассказала девочка, ее сдали в детский дом.