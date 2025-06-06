37 лет брака, смерть родных, творческий путь: жизнь Александра Стриженова

Сын Любови и Олега Стриженовых показал, что является достойным продолжателем творческой династии. Однако, в отличие от родителей, Александру удалось найти любовь и построить крепкую семью. 6 июня телеведущему, режиссеру и актеру исполняется 56 лет, в честь чего Starhit вспомнил его биографию.

Ромео и Джульетта

Александр Стриженов родился в 1969 году. У его родителей постоянно собирались звезды, известные по всему в СССР. Царившая дома атмосфера не могла привести мальчика к чему-то другому, кроме актерства. Уже в семь лет Саша дебютировал в телеспектакле, а в 12 появился в постановке «Несколько капель».

Олег Стриженов и Любовь Лифенцова расстались, еще когда сын был маленьким, однако мама никогда не была против, чтобы наследник пошел по ее стопам. По этой причине после выпуска молодой человек поступил в Школу-студию МХАТ. Вместе с тем судьбоносная встреча состоялась еще раньше — его супруга Катя Токмань познакомилась с ним на съемках картины «Лидер». Когда будущий муж переживал развод родителей, девочка столкнулась с горечью утраты — ее папа заболел раком и умер. 36-летняя мать решила больше не выходить замуж, да и свой день рождения перестала отмечать.

Мелодрама «Лидер» стала для Кати кинодебютом, однако знакомство со Стриженовым можно считать не менее важным. Сперва она не воспринимала его всерьез — девушка была уверена, что красивые парни не могут быть умными, а также думала, что партнер смотрит на всех с высока. Тогда она даже не подозревала, что у молодого человека плохое зрение.

«Потом выяснилось, что Сашина мама, увидев меня, спросила сына: "Как тебе девочка, которая будет главную роль играть?" — "Не в моем вкусе", — ответил он. До сих пор ему это вспоминаю…» — отмечала актриса много лет спустя.

В результате Александр бросился ухаживать за девушкой по всем канонам. Денег у юноши на цветы не было, из-за чего приходилось вырывать тюльпаны из клумбы у памятника Ленину. После этого Токмань поняла, что молодой человек сильно отличается от других.

«Был прекрасный период первой детской влюбленности. Нас тогда охватило состояние безрассудства и эйфории! Первые поцелуи, прогулки за ручку. Там же, в Сочи, началось чуть ли не совместное ведение хозяйства. Мы объединяли наши суточные и решали, что купить: Кате пирожных или мне сигарет? Весело было», — вспоминал после Стриженов.

В 16 лет Саша впервые сделал Кате предложение, а после попросил руки и у матери. Вдова согласилась, но напомнила, что молодым людям следует подождать до совершеннолетия. В положенный срок актеры обвенчались, а после поженились — в день рождения Валентины Токмань, 24 октября 1987 года. В результате праздник вернулся в родительский дом Кати.

Необычная семья

Уже в апреле 1988 года у пары родилась дочь Настя. Стриженов оказался очень заботливым отцом и мужем — он постоянно мелькал под окнами клиники и рассказывал жене, что еще из детских вещей он успел купить. Однако после с детьми супруги решили взять паузу: Стриженов отмечал, что второго ребенка нельзя рожать, просто потому что можешь себе это позволить — до этого нужно «дозреть эмоционально».

«Для этого нам понадобилось 12 лет. И родилась Александра… Очень может быть, что сейчас мы решимся на третьего ребенка, а возможно, будем ждать внуков», — рассуждал артист лет 10 лет назад.

Отметим, что супруги все же решили не заводить третьего наследника, стать бабушкой и дедушкой. В 2013 году Настя вышла замуж, а в 2018 году у них родился мальчик Петя. Спустя два года, в 2023 году, родились сыновья Александр и Георгий.

Тем временем мать Стриженова обратилась к религии. Свой духовный путь Любовь Васильевна начала после того, как в 1984 году посетила Киево-Печерскую лавру за компанию с друзьями. С тех пор она начала каждое утро молиться и все чаще общалась со священнослужителями. В результате в 2008 году женщина приняла постриг, получив имя матушки Иудифь.

Для Александра произошедшее обернулось шоком — он был светским человеком и решение матери показалось чем-то диким. Со временем он успокоился и понял, что маме хорошо от того, что она сделала это.

Карьера

В студенческие годы Стриженов сперва играл в «Школе современной пьесы», затем перешел в МХТ. По началу в кино он довольствовался второстепенными персонажами, а с 1994 по 2005 год и вовсе не появлялся в фильмах и сериалах. Первую главную роль ему удалось получить лишь в 2010 году — в «Самке» Григория Константинопольского.

Успешнее дела обстояли с режиссерской и продюсерской карьерой. Вместе с Сергеем Гинзбургом артист снял «Упасть вверх», самостоятельно сделал комедию «От 180 и выше». «Любовь-морковь» получила смешанные обзоры, а триллер «Юленька» получил хорошие отзывы критиков.

Другой стороной деятельности для Стриженова была работа на телевидении. С 1997 по 2005 год он вместе с женой Екатериной вел «Доброе утро», а незадолго до этого стал лицом проекта «Кинематограф». Без казусов не обошлось — однажды Александр напал на режиссера «Доброго утра», который позволил себе несколько некорректных высказываний в адрес супруги.

«После этого эпизода Сашу лишили зарплаты за месяц. Мне стало очень обидно за него. Я побежала к Константину Львовичу Эрнсту, рассказала всю предысторию и спросила: "А если бы вашу любимую женщину обидели, как вы поступили бы? Разве не стали бы защищать ее честь?" Он сказал: "Хорошо, что ты пришла, мне эту ситуацию представили совсем по-другому". И отменил приказ. Справедливость восторжествовала», — объясняла после ведущая.

Вместе с тем у идеальной семьи бывали и испытания. Супруги пережили два пожара, потеряли множество дорогих для них вещей, а в 2020 году Екатерина лишилась мамы. Кроме того, Стриженову приходилось мириться с привычкой жены долго говорить по телефону, а также отпускать на многомесячные тренировки «Ледникового периода».

Кризис в отношениях

Главные проблемы в отношениях у пары возникли не из-за съемок. В конце 90-х Екатерина съехала от мужа вместе с дочерью — актриса утверждала, что впала в истерику, когда муж впервые в жизни не встретил ее из аэропорта. Кроме того, накануне ей позвонила неизвестная, которая представилась любовницей Александра.

«Вполне возможно, что звонила какая-то сумасшедшая поклонница, а я по глупости могу разрушить семью. А когда психотерапевт узнал, что муж не поехал в аэропорт меня встречать, а ждал дома с ребенком (кстати, в тот день у нас было полно гостей — справляли Настин день рождения), он сказал: "Милая моя, ищите проблемы в себе, а не в муже!"» — вспоминала Екатерина.

Позднее ведущая осознала, что все проблемы от глобального слияния с избранником — она надолго с ним не разлучалась с 14 лет. Тогда же ситуацию стал исправлять Александр, а из-за совместной работы у них снова завязались отношения — семья воссоединилась. Больше серьезных инцидентов у пары не случалось.

Сам Стриженов в последние годы столкнулся с чередой потерь. 11 июля 2024 года умерла матушка Иудифь, а 9 февраля 2025 года — Олег Стриженов. Кроме того, 14 мая погибла его Елена Земляникина — ее сбил мотоцикл. Екатерина Стриженова тогда отмечала, что господь забирает лучших, но смириться с этим не хватает сил.