Чем Сердюков привлек Бородину и почему их союз может быть недолгим

В личном блоге Ксения Бородина показала фото со свадьбы с Николаем Сердюковым. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский обратил внимание на поджатые губы и отсутствие «живого взгляда» у жениха на снимках.

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Всё это, по мнению эксперта, говорит о неискренних эмоциях Сердюкова.

«На свадебном фото Николай Сердюков будто всё делает правильно: взгляд в камеру, плечо под рукой жены, аккуратный смокинг. Но лицо — не в браке, а на собеседовании. Причём на том, где не уверены, пройдёт ли проверка службой безопасности. Посмотрим правде в глаза: разница в ресурсах у этой пары огромная. У Ксении — квартира за сто миллионов, узнаваемость, бизнес, связи. У Николая — какая-никакая фотогеничность, амбиции, прошлое в банке и бывшая супруга с четырьмя миллионами подписчиков», — высказался психолог.

Когда жена гораздо богаче и успешнее, у мужчины включается глубинный механизм: психологическая компенсация через подыгрывание. Чтобы чувствовать себя значимым, он может шутить, играть, быть нужным, трогательным — но в паре всё равно возникает тревожный крен.

Фото как тест Роршаха

«Рассмотрим снимок Николая со свадьбы. Губы поджаты, особенно нижняя — классика внутреннего сдерживания. Взгляд — как у мужчины, впервые пришедшего к нотариусу. Надо сделать, уже пришёл, но так не хочется. Отсутствие живого выражения лица характерно при фасадной аффективности, когда человек носит лицо, а не живёт с ним. Эмоции декларируются, но телесно не проживаются. На интервью, которые я видел, Николай держит лицо, но внутри явно не синхронизирован с происходящим», — заявил Самбурский.

«Ты как мама» — не та метафора

Есть слова, которые нельзя говорить своей жене или девушке даже в шутку. Фраза «ты как моя мама» — из таких. Если мужчина начинает сравнивать женщину с матерью — не как метафору тепла, а буквально — это всегда красный флаг. Это не комплимент. Это неосознанное выравнивание ролей: «Ты взрослая, а я могу остаться в позиции мальчика». Примечательно, что Сердюков в нескольких интервью говорил про Ксению «ты как мама», и это не выглядело комплиментом.

«У Бородиной при знакомстве с Николаем, вероятно, был затянувшийся всплеск дофамина — романтика, страсть, внимание нового мужчины. Но эмоции в какой-то момент поднимаются в кору мозга. И мозг слышит: «Ты у меня как мама», как и другие шутки про возраст. После знакомства с Ксенией у Николая случился резкий рывок: проекты, путешествия, хайп, фолловеры, брендовый лук. Даже в браке с блогером-миллионником Алиной Акиловой, за которой Бородина донашивает Николая, такого успеха у него не было. Николай обнимает, шутит, жарит мясо на съёмках. Молодец. Но есть ощущение, что он очень старается соответствовать роли, а не живёт в ней», — высказался Самбурский.

Подводя итоги, психолог усомнился в прочности третьего брака Бородиной.