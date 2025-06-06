Анжелика Варум вышла в свет после исчезновения

Последние годы Анжелика Варум ведет крайне закрытый образ жизни. Говорят, что она буквально исчезла. Дело в том, что она перестала вести социальные сети и выходить в свет. Певица не снимается на телевидении. Ходят слухи, что артистка покинула страну, перебравшись жить в США, где с детства находится ее дочь Елизавета.

Однако это не так. Анжелика Варум продолжает выступать, участвует в различных мероприятиях под эгидой своего супруга, артиста Леонида Агутина. А на днях певица посетила праздник по случаю 20-ой годовщины свадьбы Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Артисты давно дружат и поддерживают отношения. А уж такой серьезный повод встретиться Анжелика никак не могла пропустить.

Агутин обратился к Анжелике Варум после слухов об изменах

О том, что Анжелика Варум посетила праздник, стало известно благодаря Леониду Агутину. В своем официальном телеграм-канале популярный исполнитель опубликовал фотографию, на которой запечатлен с Владимиром Пресняковым, Натальей Подольской, облаченной в платье по типу подвенечного, и с Анжеликой Варум. Певица выбрала для мероприятия широкие светлые брюки и рубашку, верхние пуговицы которой кокетливо расстегнула.

"Володя+Наташа. 20 лет вместе", - написал Леонид Агутин.

В комментариях поклонники рассыпались в комплиментах Преснякову и Подольской. Но многие отметили и пару Агутина и Варум, пожелав и им долгих лет счастливой совместной жизни.