Народный артист России назвал уехавшую Хаматову безграмотной идиоткой

Народный артист России Александр Пашутин назвал идиотами Чулпан Хаматову и других уехавших из России деятелей культуры. Его комментарий приводит aif.ru.

В мае Хаматова призналась, что скучает по Москве и хотела бы вернуться. До этого артистка заявляла, что ей стыдно быть россиянкой.

«Конечно, Хаматова хочет вернуться. Откуда у нее деньги там?» — задался вопросом Пашутин.

По его словам, артистам, уехавшим в Латвию и Израиль, негде гастролировать, поскольку они не востребованы за пределами России.

Уехавшая из России Чулпан Хаматова заявила, что могла бы вернуться в Москву

Актер подчеркнул, что ему не стыдно быть русским, и раскритиковал поведение Хаматовой.

«Что поделаешь, идиотка. Все эти уехавшие — безграмотные идиоты, понимаете?» — высказался Пашутин.

Он назвал покинувших страну коллег предателями и добавил, что их интересуют только деньги.

Ранее Пашутин заявил о «проблемах с мозгами» у латвийской певицы Лаймы Вайкуле.