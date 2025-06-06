«Ни в чем не виноват»: Соболев высказался о 35-летнем сыне Сябитовой

Комик Илья Соболев опубликовал фрагмент передачи «Шоу Воли» с участием телесвахи Розы Сябитовой и ее 35-летнего сына Денисом. Как сообщает Starhit, в выложенном видео мужчина отказывается отвечать на вопросы ведущих об отношениях с женщинами, а его мать защищает сына от «неудобных» уточнений.

Соболев отметил, что долго не хотел выкладывать ролик из-за большого интереса публики к поведению Дениса. Насчет Сябитовой ему «сказать нечего», а вот ее сыну он посоветовал «побыстрее самому все решить».

«И вообще, зря вы на парня накинулись. На самом деле он ни в чем не виноват. Мы часто осуждаем других людей за странное поведение, хотя сами в разных ситуациях можем вести непредсказуемо. Поэтому, сил тебе, дружище», — добавил юморист.

Подписчики Соболева также решили высказаться по этому поводу, подчеркнув, что Денису в его годы уже следует уйти от мамы и начать самостоятельную жизнь.