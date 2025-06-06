Сын Бари Алибасова рассказал о странных желаниях отца, охваченного демонами

Создатель культовой группы «На-на» Бари Алибасов празднует 6 июня день рождения. Ему исполнилось 78 лет. Со здоровьем у известного продюсера не все гладко — у него диагностировали церебральный атеросклероз. Бляшки в сосудах головного мозга создают шум, который, к слову, не так досаждает знаменитости. Наоборот, музыкант видит в нем положительный эффект.

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В беседе с Kp.ru Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца. По его словам, несмотря на диагноз, все далеко не так страшно. Подобное, как рассказал молодой человек, встречается у людей разного возраста.

Сейчас самого Алибасова-старшего и его близких беспокоит то, как сохранить шумы в голове. Продюсер считает, что благодаря им он написал свои великие хиты, и называет их демонами. Для того чтобы не лишиться чар, музыкант даже попросил жену сделать ему алюминиевую шапочку.

«А если серьезно, холестериновые бляшки ведут к сужению сосудов и это действительно риск повторного инсульта. Но если папа на полном серьезе просит сделать ему алюминиевую шапочку, значит, он сохраняет оптимизм, чувство юмора, я считаю, он в прекрасной форме. Все с ним хорошо, он у себя дома в Москве», — рассказал сын Алибасова.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасов-младший женился в 10-й раз. Его супругой стала чемпионка России по шахматам.