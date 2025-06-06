Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, выпустила первую песню за пять лет. Как сообщила артистка в своем Telegram-канале, премьера песни "И правда" состоялась в полночь 6 июня.

Песня доступна на основных музыкальных платформах. Согласно динамике отметок "Мне нравится" в "Яндекс музыке", новую песню МакSим уже добавили к себе в плейлисты более 800 человек.

Певица МакSим стала широко известна в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст". Летом 2021 года певица около двух месяцев провела в больнице, 1,5 из них - в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких.