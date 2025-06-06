Анна Семенович пожаловалась на самочувствие после бурного вечера в Турции

Отдыхающая в Турции Анна Семенович пожаловалась на неважное самочувствие. Вместо того, чтобы плескаться в море и загорать, звезда вынуждена весь день прятаться от солнца и посторонних глаз.

© WomanHit.ru

На странице в соцсети артистка призналась, что накануне «переборщила» со спиртным. Как вышло, что вина было выпито в разы больше «положенного», Семенович и сама не поняла. После концерта Стаса Михайлова, который по случайности прилетел выступать на территории отеля, Анна решила отметить встречу с коллегой. Но все пошло не по плану.

«Завалила ноги на стол. Сижу в тени. Вчера „кто-то“ злоупотребил винишком и сегодня болеет. Как вы думаете, кто этот человек, а?» — обратилась Семенович к подписчикам.

К слову, остановить возлияния Анны было некому, так как на отдыхе она на сей раз совсем одна. Бойфренд, которого исполнительница уже называет женихом, не поехал в отпуск. Но артистке и в обществе самой себя ничуть не скучно. Она наслаждается безмятежным ленивым времяпрепровождением после суеты рабочих будней.