Певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказали о совместном быте. В передаче «Ты не поверишь!» на НТВ они признались, что довольны тем, что съехались.

Дронов не стал скрывать, что уже переехал к возлюбленной. В соцсетях он периодически публикует милые кадры, на которых пара занимается повседневными делами. Shaman в беседе с журналистами подчеркнул, что его полностью устраивает совместная жизнь с Мизулиной.

«Открываешь дверь, а там она в платьице, во всей красоте, в квартире пахнет вкусной домашней едой», — сказал он.

Общественница отметила, что тоже довольна. По мнению Мизулиной, в их жизни много стресса, а дома можно расслабиться и при необходимости обсудить работу. Она часто балует певца домашней едой, а рецептами делится с подписчиками.

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«Я всегда готовлю сама, считаю, что надо есть дома. Не люблю всю эту доставку», — высказалась Екатерина.

Из-за работы и Мизулина, и Shaman, часто разъездах. По возможности влюбленные организуют общие мероприятия и поездки, чтобы больше времени проводить вместе. По магазинам тоже предпочитают ходить вместе, однако там их сопровождают охранники — Мизулина призналась, что постоянно сталкивается с нападениями и угрозами.